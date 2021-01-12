Бразилиа, , 03:45 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Бразилии достигло 8 131 612. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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При этом 7 207 483 человека уже выздоровели. Однако с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 203 580 пациентов, включая 480 больных за последние сутки.

Также за истекшие 24 часа в Бразилии выявили 25 822 новых факта инфицирования коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что в ближайшее время в Бразилии начнется выпуск российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

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