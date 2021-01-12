Петропавловск-Камчатский, , 03:45 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 у юго-восточного побережья Камчатки. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», эпицентр сейсмособытия располагался в акватории Тихого океана, в 65 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 48 км. Отмечается, что жители краевого центра ощутили подземные толчки интенсивностью 2−3 балла.

«Спасателями был произведён осмотр социально-значимых объектов и жилых зданий. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи границы России и Монголии в ночь на 12 декабря произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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