Кейптаун, , 03:34 — REGNUM Ряд переходов на границах ЮАР не будут открыты еще по крайней мере до 15 февраля из-за второй волны коронавируса в мире. Об этом заявил президент республики Сирил Рамафоса в телеобращении к жителям страны.

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Он подчеркнул, что текущая ситуация представляет более серьезную опасность, чем в предыдущие месяцы. Рамафоса связал это с выявлением новой высокозаразной разновидности SARS-CoV-2, которая может создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Глава государства отметил, что в ЮАР продолжится действие ночного комендантского часа, а также сохранятся запреты на массовые мероприятия и продажу алкоголя. На территориях, где наблюдается наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка будут закрывать учебные заведения, парки и пляжи.

Вместе с тем, по словам президента, работа аэропортов и морских вокзалов ограничиваться не будет. Кроме того, открытыми оставят промышленные предприятия, кафе, рестораны, музеи и спортивные клубы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря число выявленных случаев заражения коронави русом в ЮАР превысило 1 млн.

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