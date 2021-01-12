Бейрут, , 03:05 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с распространением коронавируса решил ввести Высший совет по безопасности Ливана, передает ливанский телеканал Al Jadeed.

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ЧС будет действовать с 14 по 25 января и может быть продлена при необходимости. При этом власти республики закроют морскую и сухопутную границы.

Международный аэропорт Ливана продолжит принимать авиарейсы, однако все прибывающие в страну лица будут обязаны проходить карантин по прилету.

Как сообщало ИА REGNUM, введенные из-за вспышки СOVID-19 в Ливане карантинные ограничения были смягчены в конце ноября 2020 года.

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