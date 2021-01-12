Кито, , 02:07 — REGNUM Выявленный в Великобритании новый высокозаразный штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на территории Эквадора. Об этом заявила пресс-секретарь эквадорского президента Мария Каридад Вела, сообщается на странице Twitter минздрава страны.

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По ее словам, эта разновидность вируса обнаружена у пациента, прибывшего в республику еще 12 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января власти Мексики объявили о первом случае заражения новой мутацией коронавируса из Великобритании.

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