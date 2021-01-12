Лиссабон, , 01:44 — REGNUM Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 выявили у президента Португалии Марселу Ребелу ди Созы, сообщает пресс-служба главы государства.

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Инфицирование 72-летнего португальского лидера было подтверждено только после третьего теста. При этом симптомов COVID-19 у президента нет.

24 января в Португалии должны пройти президентские выборы. Действующий глава республики также намерен принять в них участие.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января заражение коронавирусом зафиксировали у президента Армении Армена Саркисяна.

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