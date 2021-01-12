Сан-Диего, США, , 01:20 — REGNUM Два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили среди горилл в зоопарке американского города Сан-Диего, сообщается на сайте зверинца.

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Тесты были сделаны после того, как 6 января у животных заметили кашель. Предполагается, что горилл мог заразить один из сотрудников зоопарка, у которого нет симптомов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года заражение коронавирусом выявили у тигрицы, проживающей в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке.

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