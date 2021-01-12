Москва, , 00:58 — REGNUM Российской прокуратуре следует жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета, заявил 12 января президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников надзорного ведомства с Днём работника прокуратуры. Его выступление транслировал телеканал «Россия-24».

"Следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета», — сказал российский лидер.

В своём поздравлении он отметил, что за 2020 год прокуроры выявили в России более 3,5 млн нарушений законодательства, вынесли более 820 тыс. представлений. По материалам их проверки было возбуждено 19 тыс. уголовных дел. «За каждой этой цифрой — восстановленная правда и справедливость», — отметил Владимир Путин.

Ранее президент России присвоил воинские звания высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры.

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