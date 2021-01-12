Вашингтон, , 00:45 — REGNUM Сервис микроблогов и соцсетей Parler передал своё доменное имя регистратору Epik. Об этом 11 января сообщил портал Mashable.

Издание заявило в статье, что Epik является «убежищем для ультраправых сайтов» и что компания вместе с её генеральным директором Робертом Монстером «уже давно защищают ультраправых в сети».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что служба Amazon Web Services приостановила обслуживание домена и сайта Parler, сославшись на то, что администрация соцсети плохо модерировала контент, тем самым нарушив условия договора. Через несколько часов Parler подала в суд на Amazon, обвинив бывшего партнёра во вмешательстве в бизнес конкурента по политическим и иным мотивам.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцсеть Parler обвинила Amazon в попытке «убийства»