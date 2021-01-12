Олбани, США, , 00:36 — REGNUM Экономический ущерб в американском штате Нью-Йорк, причиненный пандемией коронавируса, призвал частично компенсировать за счет легализации марихуаны губернатор региона Эндрю Куомо. Об этом он заявил в ходе вступления, посвященного ситуации в экономике, сообщает издание The New York Post.

Губернатор предложил разрешить применять этот наркотик в рекреационных целях. Подобные инициативы блокировались законодательным органом региона на протяжении двух последних лет. В настоящий момент использовать марихуану в штате Нью-Йорк можно лишь в медицинских целей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября кандидат на пост главы Белого дома Джо Байден в ходе своего выступления на предвыборном митинге в городе Филадельфия в штате Пенсильвания заявил, что на всей территории США может быть легализована марихуана.

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