Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Избранный президент США Джозеф Байден намерен 14 января представить подробности о предлагаемом им плане по борьбе с пандемией коронавируса и массовой вакцинации населения. Об этом он сообщил 11 января в ходе выступления в Ньюарке, которое транслировали американские телеканалы.

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Байден отметил, что его команда в настоящее время работает над программой быстрой вакцинации граждан, которая рассматривается в качестве одной из первоочередных задач. По словам политика, в ближайшее время он намерен обсудить детали этого плана со своими помощниками, после чего расскажет общественности, как он намерен действовать и «сколько это будет стоить».

Напомним, в конце декабря Джо Байден раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в Соединённых Штатах, заявив, что при нынешней динамике ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране может не улучшиться до марта.

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