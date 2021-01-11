Вашингтон, , 23:43 — REGNUM В сети появилась новая информация о возможной дате релиза игры Mass Effect: Legendary Edition. Об этом 11 января сообщил портал Comicbook.

Журналисты обратили внимание, что на сайтах сразу двух магазинов появилась информация о том, что ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) выйдет 12 марта 2021 года. Они отметили, что поскольку две разных платформы допустили утечку данных, назвав одну и ту же дату, то, скорее всего, игра действительно выйдет в этот день.

https://twitter.com/IdleSloth84/status/1348640719305584640

https://twitter.com/GSShopID/status/1348563793912074240

Стоит отметить, что в августе 2020 года британский ритейлер GAME случайно опубликовал другую дату релиза игры — 29 сентября 2021 года. Bioware официально анонсировала Mass Effect Legendary Edition 8 ноября 2020-го.

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