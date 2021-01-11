Богота, , 23:22 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у министра иностранных дел Колумбии Клаудии Блум, сообщили 11 января в пресс-службе колумбийского внешнеполитического ведомства.

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Блум в заявлении указывает, что уже не первый день находится в самоизоляции из-за того, что ранее заболел один из членов её семьи. Она сдала тест на SARS-CoV-2, который и дал сегодня, 11 января, положительный результат.

По словам главы колумбийского МИД, она хорошо себя чувствует и продолжает работать удалённо. Личные встречи она будет проводить, когда разрешат врачи.

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