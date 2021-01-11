Лос-Анджелес, США, , 23:15 — REGNUM Все будущие видеоигры по франшизе «Звёздные войны» будет издавать компания Lucasfilm Games. Ролик с анонсом был опубликован 11 января на YouTube-канале Star Wars.

Издатель сообщил поклонникам «Звёздных войн», что уже открыл официальные страницы в соцсетях Facebook и Twitter. Он предложил геймерам подписаться на эти аккаунты, чтобы следить за новостями о реализации новых проектов франшизы.

Напомним, последней видеоигрой, выпущенной в рамках франшизы «звёздные войны», стал космосимулятор Star Wars: Squadrons, его релиз состоялся 15 ноября 2020 года. Сейчас британская студия Traveller's Tales занимается разработкой игры Lego Star Wars: The Skywalker Saga, которая будет выполнена в жанре приключенческого боевика.

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