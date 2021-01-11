Санкт-Петербург, , 23:17 — REGNUM Скончался лидер петербургской рок-группы «Выход Сергей Селюнин. Информацию о смерти 62-летнего музыканта подтвердил арт-директор клуба «Археология» Николай Ноздрин.

Как сообщает телеканал «78», подробности смерти Селюнина пока неизвестны, однако, по словам коллег, она не связана с COVID-19 и не стала неожиданностью.

Сергей Селюнин («Силя») со своей группой «Выход» дебютировал в 1982 году в Ленинградском рок-клубе, в одном концерте с «Кино» и «Странными Играми». В 1986 году Селюнин переехал в Москву, где выступал с московским составом группы, в 1989 году вернулся в Ленинград. Сотрудничал с группой «Аквариум», выпустив совместный альбом.

«Силя был одним из столпов того, что принято называть русским роком, начинал с великими, но не стал легендой, а стал настоящим мифом, с ним умерла целая эпоха», — отметил Николай Ноздрин.

По словам писателя и рок-музыканта Владимира Рекшана, Сергей Селюнин в ходе своей музыкальной карьеры пересекался практически со всеми известными российскими рок-музыкантами.

«В последнее время больше играл или один, или дуэтом со скрипкой-виолончелью», — добавил Рекшан.