Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Соцсеть Parler подала иск против Amazon из-за того, что служба Amazon Web Services приостановила поддержку её сайта. Об этом 11 января сообщил портал Deadline.

Отмечается, что Parler подала заявление через несколько часов после того, как сайт был отключен. В иске соцсеть обвинила Amazon во вмешательстве в бизнес конкурента и заявила, что причиной подобных враждебных действий стало несогласие руководства Amazon Web Services с политическими высказываниями, которые публиковались на платформе.

«Очевидно, что это также сделано для снижения конкуренции на рынке услуг микроблогов в пользу Twitter», — заявила Parler.

Компания также отметила, что прекращение поддержки «эквивалентно отключению пациента больницы от системы жизнеобеспечения».

«Это убьет бизнес Parler», — заявил истец, добавив, что Amazon сделала это в момент стремительного роста соцсети.

Parler позиционирует себя как соцсеть, свободную от цензуры. Её услугами стали пользоваться многие люди, аккаунты которых из-за политических высказываний ранее заблокировали Twitter, YouTube и другие популярные службы.

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