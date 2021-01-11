Лондон, 11 января 2021, 22:59 — REGNUM В Британии за последние сутки было выявлено свыше 46 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 января официальный сайт правительства страны.
По этим данным, COVID-19 за прошедшие сутки был выявлен у 46 169 жителей Британии.
С учетом этих данных, общее количество выявленных случаев заражения составляет 3 118 518.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в мире было выявлено порядка 444 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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