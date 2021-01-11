Челябинск, , 23:11 — REGNUM В Челябинской области порядка 700 выездов за новогодние праздники совершили сотрудники Росгвардии по сигналу «Тревога», поступавшему с охраняемых объектов, а также по заявкам дежурных частей отделов полиции, сообщили 11 января в пресс-службе регионального управления ведомства.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

«Их коллеги их четырёх отрядов ОМОН Росгвардии обеспечивали безопасность праздничных мероприятий, проходивших на территории Челябинска, Магнитогорска и Златоуста», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Челябинске сотрудники инженерно-досмотровой группы Отряда мобильного особого назначения с собакой каждый день обследовали Челябинский молодёжный театр и государственный академический театр драмы им. Н. Орлова, где проходили новогодние спектакли. Таким образом проводилась проверка наличия в зданиях взрывчатых веществ.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Также челябинский ОМОН проводил осмотр концертного зала им. С. Прокофьева и Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. Глинки.

Проводились профилактические проверки и в Златоусте, где ОМОН обследовал государственный драматический театр «Омнибус», и в Магнитогорске, где сотрудники магнитогорского Отряда проверяли Дворец культуры Металлургов им. С. Орджоникидзе.

В Росгвардии отмечают, что нарушений общественного порядка и общественной безопасности в период новогодних праздников допущено не было.

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