Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве более 2,5 тысячи человек стали участниками городской образовательной программы Future Tech. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Цель программы — развивать сотрудничество молодых специалистов с субъектами малого и среднего предпринимательства. В рамках неё молодые люди практикуются в решении реальных бизнес-кейсов, что даёт им навыки предпринимательской деятельности на рынке инноваций, а технологические компании находят новые идеи для текущих задач. Проект начал работу в октябре 2019 года и с того момента его участники предложили предпринимателям около 450 решений для бизнеса.

«За год с небольшим к программе присоединились более 2,5 тысячи молодых специалистов, свыше 350 компаний и 47 вузов из разных регионов страны. Для ребят это уникальный опыт, который пригодится им в будущем. А для предпринимателей — возможность найти нестандартную идею и заодно присмотреть талантливых сотрудников в свою команду», — сообщила Сергунина.

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