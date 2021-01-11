Женева, Швейцария, , 22:00 — REGNUM Коллективной иммунизации от коронавируса в мире вряд ли удастся достичь в текущем году. Об этом заявила на брифинге 11 января главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

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«Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах по-прежнему будут оставаться незащищённые люди», — сказала она.

В связи с этим специалист ВОЗ заявила о необходимости скорейшего начала массовой вакцинация среди наиболее уязвимых слоёв населения.

«Одновременно с этим важно помнить о мерах по предотвращению распространения инфекции, которые нам потребуется соблюдать ещё по меньшей мере до конца года», — добавила Сваминатан.

Напомним, ранее помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард сообщил, что уже более 40 стран приступили к вакцинации населения от коронавируса пятью различными препаратами.

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