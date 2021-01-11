Женева, Швейцария, , 21:54 — REGNUM Уже более 40 стран приступили к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 11 января помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.

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По его словам, вакцинация пока осуществляется лишь в странах с высоким и средним уровнями дохода. Для прививок в этих странах используется пять разных препаратов.

«Пока у нас наблюдается несбалансированная ситуация, но мы делаем всё возможное, чтобы изменить картину», — сказал Эйлвард.

Он отметил, что ВОЗ в настоящее время работает над тем, чтобы ускорить вакцинацию, особенно в государствах с низким уровнем дохода, однако этот процесс «зависит от многих факторов, в том числе от сотрудничества с производителями и поддержки в вопросе финансирования».