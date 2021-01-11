Киев, , 21:35 — REGNUM Украинская группа фармакологических компаний «Лекхим» и китайская фармакологическая компания-производитель Sinovac Biotech подписали контракт на приобретение пяти млн доз вакцины от коронавируса, сообщает 11 января пресс-служба группы «Лекхим».

Уточняется, что закупки запланированы на первое полугодие 2021 года.

«Группа фармацевтических компаний «Лекхим» заключила соглашение о поставке в I полугодии 2021 года 5 миллионов доз вакцины против COVID-19 с ведущим китайским производителем вакцин Sinovac Biotech. Согласно этому соглашению, Группа фармацевтических компаний «Лекхим» является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине», — указано в сообщении.

Поставки китайских вакцин на Украину должны начаться в апреле-мае 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Вслед за Pfizer до Италии добралась и вакцина Moderna