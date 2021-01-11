Рим, , 21:20 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 11 января, в Италии умерли 79 203 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 448 (днем ранее — на 361), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 12 532 (днем ранее — на 18 627). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 289 021 — почти 4% населения страны. В настоящее время заражены 575 979 человек — на 3953 меньше, чем днем ранее.

За последние сутки прививка от коронавируса была сделана 11 143 гражданам. Общее число вакцинированных составляет 654 362 — чуть более 1% населения страны.

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