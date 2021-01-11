Сараево, , 21:21 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 28 человека скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 11 января.

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Заражение было подтверждено у 78 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 41 житель Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 6 новых случаев заражения SARS-CoV 2.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 114 920 случаев заражения коронавирусом.