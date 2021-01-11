Тегеран, , 22:08 — REGNUM 11 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что число погибших от COVID-19 в стране достигло 91 за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Лари отметила, что 91 человек погиб из-за смертельного вируса за последние 24 часа. Согласно отчету, общее число погибших достигло 56 262 человек.

Говоря о текущей ситуации с пандемией COVID-19 в Иране, Лари заявила, что за последние 24 часа было обнаружено 6208 новых случаев заражения, при этом около 642 человек госпитализированы.

Она подчеркнула, что в общей сложности 1 292 614 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем около 1 081 736 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Пресс-секретарь также отметила, что 4568 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.