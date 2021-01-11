Любляна, , 21:19 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 2200 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс тестов, было подтверждено 2413 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 человек скончалось. 202 человека находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 11 января.

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Правительство Словении намерено в середине недели выпустить план вакцинации в первые два месяца 2021 года. Также планируется, что на первом этапе привьют лиц старше 80 лет, не проживающих в домах для престарелых.

В Словении около 139 713 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3022 смертельных случая.