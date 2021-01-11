Тегеран, , 23:00 — REGNUM Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что в стране обнаружены четыре случая заражения британским штаммом COVID-19, при этом все заразившиеся пациенты уже помещены на карантин под надзором врачей. Об этом 11 января сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая на заседании администрации провинции Мазандаран по вопросам медицинской службы, Намаки рассказал о заражении новым штаммом иранской семьи, проживающей в одной из европейских стран и посетившей Иран в конце прошлой недели.

Семья прошла обследование по прибытии в Иран, причём на основании информации, представленной министерству здравоохранения, ПЦР-тест дал положительные результаты. Согласно полученным отчетам, вся семья заразилась британским штаммом COVID-19.

Министр здравоохранения Ирана также отметил, что в то время, как британские официальные лица сообщают о новом штамме с задержкой в два месяца, Исламская Республика предпринимает серьезные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.