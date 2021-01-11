Москва, , 20:53 — REGNUM Погода в Московском регионе во второй половине недели будет экстремально холодной, температура воздуха может оказаться на 10 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил 11 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С середины этой недели будет аномалия температуры в промежутках от семи до десяти градусов ниже нормы. Три дня предполагается такой период. Может быть, и больше», — сказал он в интервью «Комсомольской правде».

Согласно прогнозу синоптиков, начиная со среды, 13 января, столбики термометров в регионе будут опускаться местами до — 25 °C.

«Предварительные расчёты показывают, что повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей. До субботы включительно будет по настоящему морозная погода», — отметил Вильфанд.

Специалист также сообщил, что с четверга, 14 января, в Москве должны усилиться снегопады. Такая погода добавит трудностей в работе энергетикам и коммунальщикам.