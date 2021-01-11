Подгорица, , 20:49 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1287 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 388 новых случаев коронавирусной инфекции, еще четыре человека скончалось. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 11 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из четырёх скончавшихся от коронавируса самому старшему было 66 лет, а самому младшему — 83 года.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 52 431, а количество скончавшихся составляет 729 человек с начала 2020 года.

Напомним, раннее 29 декабря в Черногории было подтверждено 445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и два смертельных случая.