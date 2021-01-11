Нижний Новгород, , 20:33 — REGNUM В новогодние праздники проверили 194 объекта общепита. Зафиксировано 53 нарушения на 19 объектах. Об этом сообщил департамент региональной безопасности 11 января.

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Каждое десятое заведение общепита нарушило ограничения по работе в период пандемии по коронавирусу. Из 194 проверенных объектов в новогодние праздники 19 заведений не придерживались установленного режима работы.

«Всего с 10 апреля 2020 года составлено более 290 тысяч протоколов. Общий размер назначенных штрафов составил 20 млн 177 тысяч рублей», — пишет «НИА Нижний Новгород».

Заведениям общепита в Нижегородской области запрещается обслуживать посетителей в помещениях с полуночи до шести утра. Исключения в период новогодних праздников коснулись только кафе и ресторанов, находящихся на территории нижегородских вокзалов и аэропорта.

ИА REGNUM напоминает, что в Нижегородской области по состоянию на 11 января выявили 474 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 472 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 74 913 случаев.