Белград, , 20:48 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 122 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 2093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 28 человек скончалось. К аппаратам ИВЛ подключено 194 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 11 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 361 782, а количество смертельных случаев выросло до 3610.

Кризисный штаб Сербии принял решение не приостанавливать действие ограничительных мер и объявил, что учёба в школах начнётся 18 января.