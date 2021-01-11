Анкара, , 20:30 — REGNUM Власти Турции планируют начать вакцинацию населения от коронавирусной инфекции 14−15 января. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к нации.

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По его словам, в Турцию уже поступили первые партии китайской вакцины, одновременно с этим турецкие специалисты «следят за развитием событий», связанных с российским и британским препаратами.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Турции, на территории страны выявлено уже более 26,3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались почти 23 тысячи больных COVID-19, излечились свыше 2,2 млн человек.