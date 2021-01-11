Анкара, , 20:45 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 180 303 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 10 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 174 человека скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 11 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 336 476, смертельных случаев — до 22 981.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 11 января в своём профиле в социальной сети написал: