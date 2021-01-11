Москва, , 20:19 — REGNUM В Вооружённых силах России более 25 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию, следует из опубликованного 11 января информационного бюллетеня Минобороны.

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"За прошедшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 60 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 25 005 человек», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 3955 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Из них 2044 человека проходят лечение в госпиталях Минобороны, ещё 26 человек находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 62 инфицированных, 1823 военнослужащих изолированы на дому.

Отмечается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние девяти из них оценивается как тяжёлое, ещё 29 человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.