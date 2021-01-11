Стокгольм, , 19:56 — REGNUM 12 января в Швецию прибудет первая партия вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna. Об этом со ссылкой на заявление Ричарда Бергстрёма, отвечающего за иммунизацию населения Швеции от вируса, сообщила газета Expressen.

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Напомним, что вакцинация в Швеции от COVID-19 стартовала 27 декабря. До сих пор применялся препарат Pfizer/BioNTech. В настоящее время нет подробных данных о том, сколько человек на территории страны получили прививку, однако в Агентстве общественного здравоохранения уже пообещали, что соответствующая статистика будет опубликована на этой неделе.

«Все, кто захочет, должны пройти вакцинацию в Швеции к середине апреля», — ранее заявил Бергстрём в интервью изданию Svenska Dagbladet.

Как отмечают журналисты Expressen, 12 января первые партии препарата Moderna также получат Норвегия и Дания.

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