Киев, , 06:37 — REGNUM Большим секретом вот уже некоторое время является количество проживающих на Украине граждан этой злосчастной страны. О неоднократных попытках пересчитать украинцев и почему они, то есть попытки, провалились, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Болото Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2001 году, когда была проведена последняя всеукраинская перепись населения, граждан этой страны удалось насчитать в количестве 48 миллионов 457 тысяч человек. Это, конечно, меньше, чем постсоветские 52, 114 миллиона в 1994 году, но в начале XXI перепись хотя бы удалось провести. В дальнейшем же возникла настоящая свистопляска, когда переписи, которые рекомендовано проводить раз в 11 лет, начали переносить на неопределенные сроки. Определенной была только причина, которую решился произнести вслух президент Украины Виктор Янукович — «нежелание идеологических обострений».

Вероятно, эта причина довлеет и над нынешней командой правителей Украины под предводительством Владимира Зеленского. Только вот их «веселые и находчивые» методы измерения численности жителей в управляемой стране не убеждают из-за своей легкомысленности, как будто посчитав телефонные номера мобильников можно точно узнать количество их владельцев. А вот подсчет потребления хлеба на территории Украины дает хоть и приблизительный, но, тем не менее, ужасающий результат. Неужели Украина потеряла половину своих граждан и куда они испарились? Читайте статью Андрея Ганжи «Тайна и будущее украинской популяции, проистекающее из этой тайны».