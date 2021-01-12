Санкт-Петербург, , 02:01 — REGNUM 2020 год стал нелегким для архитектурного наследия Санкт-Петербурга. О том, какие напасти продолжают терзать и уничтожать бесценные исторические памятники Северной столицы, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.

СКК «Петербургский» после обрушения, 31.01.2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

Снос СКК «Петербургский», который исходно преподносился как «реконструкция», стал уничтожением памятника советской эпохи, неоднократно отмеченного как уникальное произведение архитектурного искусства. Совсем немного оставалось до возможности официального включения СКК в список архитектурных памятников. Но рьяные любители «реконструкции» успели разделаться с СКК раньше, при этом погиб один из рабочих.

Сорвав с СКК крышу, исполнители «реконструкции» сделали всякую дальнейшую реконструкцию невозможной, остался только снос. Впрочем, СКК это печальный, но, к сожалению, не единственный пример бедствий, подстерегающих или уже постигших уникальные строения Санкт-Петербурга. Здания, которые должны украшать город и быть живым напоминанием о прошедших эпохах погибают прямо сейчас. Читайте статью Карины Саввиной «Петербург теряет памятники и защищается от «новодела»».