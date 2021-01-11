Москва, , 18:52 — REGNUM В связи с изменением правил прохождения техосмотра автомобилей Россию ждёт коллапс системы выдачи полисов ОСАГО, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Так вот, 1 марта страну ждёт коллапс системы выдачи ОСАГО. Новых центров техосмотра не появится не то что в райцентрах, далеко не во всех регионах они есть или будут созданы к этой дате. В итоге страховые не смогут без диагностической карты продать ОСАГО, а сделать карту — негде», — отметил Шапарин в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2021 года процедуру технического осмотра будут фиксиро­вать с помощью фото­графий. Для оформ­ления диагно­стической карты потребуются две фото­графии: до и после диагно­стики. Данные о техосмотре, включая геометку, будут храниться в автомати­зированной информаци­онной системе техосмотра ЕАИСТО. Проходить техосмотр нужно в центрах, в которых имеется необходимое оборудование, стенды и специалисты.