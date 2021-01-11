Москва, 11 января 2021, 18:52 — REGNUM В связи с изменением правил прохождения техосмотра автомобилей Россию ждёт коллапс системы выдачи полисов ОСАГО, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«Так вот, 1 марта страну ждёт коллапс системы выдачи ОСАГО. Новых центров техосмотра не появится не то что в райцентрах, далеко не во всех регионах они есть или будут созданы к этой дате. В итоге страховые не смогут без диагностической карты продать ОСАГО, а сделать карту — негде», — отметил Шапарин в Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2021 года процедуру технического осмотра будут фиксировать с помощью фотографий. Для оформления диагностической карты потребуются две фотографии: до и после диагностики. Данные о техосмотре, включая геометку, будут храниться в автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО. Проходить техосмотр нужно в центрах, в которых имеется необходимое оборудование, стенды и специалисты.