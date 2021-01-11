Красногорск, , 18:42 — REGNUM В подмосковном Красногорске вечером 11 января из-за двух происшествий парализовано дорожное движение. Это следует из данных цифрового сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, бардовым цветом отмечены Новорижское и Волоколамское шоссе. На первом сегодня днём произошло крупное ДТП с колонной автобусов. Во время аварии погибли и пострадали военнослужащие. На втором шоссе в эти минуты охвачен огнём частный дом, расположенный рядом с микрорайоном «Изумрудные холмы». Одну из двух полос заняли автомобили экстренных служб.

Также движение затруднено на участке Ильинского шоссе, соединяющем две основные транспортные артерии города.