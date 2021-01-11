Загреб, , 18:38 — REGNUM Американская ежедневная газета USA Today в рейтинге, опубликованном 11 января, расположила Хорватию на 11-е место среди 100 самых популярных направлений среди туристов, планирующих путешествия в 2021 году. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Надеясь, что в 2021 году ситуация с коронавирусом стабилизируется и большинство поездок возобновится, сотрудники новостного агентства USA Today совместно с американским туристическим порталом определили самые привлекательные места для путешествий, расположив Хорватию на 11-е место в списке, состоящем из ста различных туристических направлений», — подчеркнула директор хорватского туристического представительства в США Ина Родин.

Таким образом, Хорватия оказалась в списке в одном ряду с национальным парком Гранд-Каньон в Аризоне, Мадагаскаром, Гавайями, Парижем, Прагой, Италией, Грецией и Австралией.