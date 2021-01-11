Курск, , 18:26 — REGNUM В Курской области в дни новогодних праздников, с 1 по 9 января, было совершено 337 преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы раскрыли около 30 правонарушений.

За это же время полицейские разыскали 12 без вести пропавших граждан и семь подозреваемых в совершении преступлений.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 275 раз выезжали по сигналам тревоги. Они задержали более 150 человек за совершение правонарушений, в том числе за хищения из торговых центров.