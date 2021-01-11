Элиста, , 18:23 — REGNUM Ещё 86 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве здравоохранения 11 января. Накануне сообщалось о 89 новых случаях COVID-19.

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В настоящее время в ковидных госпиталях лечение получают 763 пациента. Из них в тяжёлом состоянии находятся 27 человек. На самоизоляции по месту жительства остаются 4 тыс. 293 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 15 тыс. 880 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением 13 тыс. 215 человек.

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