Ижевск, 11 января 2021, 18:18 — REGNUM Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.
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Чиновник подчеркнул, что это первый больничный, который он взял за время работы в республике.
«Почти год уворачивался от выпадов коронавируса, но он оказался настойчивым и нашёл-таки слабое место в обороне», — написал Семёнов.
Он добавил, что пока заражение протекает «практически бессимптомно», чувствует премьер себя достаточно хорошо и продолжает работать удалённо.
Как сообщало ИА REGNUM, первым из удмуртских чиновников заражение коронавирусом перенесла министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова. Вслед за ней коронавирус обнаружили у главы республики Александра Бречалова. Позднее стало известно о заражении главы минздрава республики Георгия Щербака.
Уже в октябре о заражении коронавирусом объявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
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