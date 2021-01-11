Тверь, , 18:15 — REGNUM Первый Центр амбулаторной помощи больным коронавирусной инфекцией открылся в Твери 11 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Обеспечение работы центра обсуждалось на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 11 января провел губернатор Игорь Руденя.

Первый центр создан на базе Областного клинического лечебно-реабилитационного центра по адресу улица Горького, дом 50. Ещё два таких центра, в городской больнице №1 на Беляковском переулке, дом, 5 и в областном клиническом кардиологическом диспансере на улице Тамары Ильиной, дом 5, откроются, соответственно, 13 и 18 января. Создание центров амбулаторной помощи позволит развести потоки пациентов с коронавирусом и пациентов, обратившихся за плановым амбулаторным наблюдением.

Записаться на приём в центры можно будет по телефону единой «горячей» линии «122», который работает в круглосуточном режиме, а также через мобильное приложение medregtver.ru или очно. В Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре будут обслуживаться пациенты Заволжского района Твери, в городской больнице №1 — Центрального и Пролетарского районов, в областном клиническом кардиологическом диспансере — Московского района областной столицы.

Отметим, что уже три центра помощи ковид-пациентам ранее начали работу в поликлиниках Конаковской, Бежецкой и Торжокской центральных районных больниц, до 25 января в муниципалитетах будут открыты еще шесть центров в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Нелидово, Кашине и в Калининском районе. В центрах будет осуществляться выдача бесплатных лекарств и направлений на КТ, выписки больничных листов, забор анализов. Работать в центрах будут и ординаторы, что позволит снизить нагрузку на участковых врачей и сократить сроки диагностики коронавируса. Отметим, что ранее губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить оказание качественной медицинской помощи заболевшим жителям региона независимо от места проживания.