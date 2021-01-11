Нарьян-Мар, , 18:03 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в соцсетях.

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"Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удалённо, постоянно нахожусь на связи», — написал он.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, в НАО на лечении с COVID-19 находятся 26 пациентов. Из них в стационаре получают лечение девять человек, находятся на амбулаторном лечении 17 человек.