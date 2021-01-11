Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Установлена причастность бывшего командира эсминца «Беспокойный» к хищению двух бронзовых гребных винтов боевого корабля, сообщает 11 января «Интерфакс» со ссылкой на главу военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергея Шаршавых.

Командир эсминца вместе с другими военными и гражданскими сообщниками похитил со стоящего на конвертации эсминца два бронзовых гребных винта общим весом 26 тонн.

«Буквально в ближайшее время мы планируем завершить расследование по уголовному делу в отношении бывшего командира эсминца «Беспокойный». Офицер в составе организованной группы, вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами, совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн. Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе «Янтарь», — цитирует агентство слова Сергея Шаршавых.

По данным следствия, чтобы скрыть хищение воры подыскали и доставили на место конвертации аналогичные металлические винты, стоимость которых была в разы ниже. В результате государству был нанесен ущерб на сумму 39 млн рублей.

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