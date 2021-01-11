Йошкар-Ола, , 17:51 — REGNUM В настоящее время в инфекционных стационарах республики, которые развёрнуты на базе десяти медучреждений, лечение получают 918 пациентов. Об этом сообщила глава минздрава республики Марина Панькова.

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По ее словам, за последние две недели выросло количество тяжелобольных граждан с COVID-19, поступающих в стационары республики. Она отметила, что главная причина такой ситуации — позднее обращение жителей за медицинской помощью.

Ежедневно в больницы республики госпитализируют в среднем 60 человек. От общего объема коечного фонда сейчас свободно 39% коек.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинированы от коронавируса уже 750 жителей региона. Всего в регион поступило 2292 дозы вакцины, из них 1150 — 6 января. Препарат распределен по медицинским организациям Марий Эл для продолжения вакцинации.

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