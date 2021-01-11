Йошкар-Ола, , 17:36 — REGNUM В Марий Эл вакцинированы от коронавируса 750 человек. Об этом сообщили глава минздрава республики Марина Панькова.

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Всего в регион поступило 2292 дозы вакцины, из них 1150 — 6 января. Препарат распределен по медицинским организациям Марий Эл для продолжения вакцинации. В праздничные дни прививочная кампания продолжалась без выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января в республике выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 51 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 9738 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 8477 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 24 человека. 131 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай.