Подгорица, , 17:34 — REGNUM Министр здравоохранения Черногории Елена Боровнич Бойович заявила 11 января на пресс-конференции, что меры против распространения коронавируса были скорректированы после праздников.

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По ее словам, междугороднее движение будет разрешено по выходным и въезд в Черногорию с 12 января снова возможен без предъявления ПЦР-теста.

Она добавил, что праздновать Новый год по старому стилю на улице и в помещении запрещается.

Министр поблагодарила граждан, которые выполнили меры во время праздников и тем самым внесли неизмеримый вклад в борьбу с этой опасной болезнью.

«Благодаря гражданам и уважению к мерам, ситуация улучшилась по сравнению с предпраздничными неделями», — сказала Боровинич Бойович.

Министр также сообщила, что кафе и рестораны могут рабтать с 7 до 20 часов.

Директор Института общественного здравоохранения Игорь Галич заявил, что эпидемиологическая кривая имеет стабильный характер, хотя в период новогодних праздников были большие эпидемиологические риски.

В настоящее время в стране насчитывается 9 492 активных случая, 356 госпитализированы, сказал Галич.