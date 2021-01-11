Калуга, , 17:39 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 11 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Обнинска 1945 года рождения и житель Жуковского района 1968 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 193 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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